CAMSHOP.JPの『頭文字D』グッズが「ギアーズジャムファボーレ富山店」（富山県富山市婦中町下轡田165-1）にて販売される。 【写真】ハチロクことAE86型ウェットティッシュケースなど 「ギアーズジャムファボーレ富山店」特設スペースにて、CAMSHOP.JPが展開する“クルマ×日常雑貨”シリーズを中心とした『頭文字D』アイテムの取り扱いがスタート。本ポップアップでは、作