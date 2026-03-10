井本彩花2nd写真集『BEST,』（東京ニュース通信社／2026年3月19日発売）の表紙が発表された。 【写真】井本彩花2nd写真集『BEST,』収録カットを見る 女優・井本彩花が約4年振りとなる2nd写真集を発売。写真集のタイトル「井本彩花2nd写真集『BEST,』」は井本彩花本人が命名。このタイトルには「22歳の私だからこそ表現できる最高傑作の1冊になったと思うから」「これからもどんどんBESTを更新し続けていきたい」という