【ACLE決勝トーナメント1回戦第2戦】(Gスタ)町田 1-0(前半1-0)江原FC<得点者>[町]中村帆高(25分)<警告>[町]ネタ・ラヴィ(37分)、白崎凌兵(79分)[江]キム・テウォン(45分+1)主審:ルスタム・ルトフリン├1-0で耐えた町田がACLEベスト8!! J1初昇格から最短でサウジ最終決戦へ├ACLE大一番で町田に緊急事態…相馬勇紀が開始早々に負傷交代├町田に敗れた江原監督は元韓国代表FW…日韓のレベル差に「韓国のチームが日本に勝