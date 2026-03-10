[3.10 ACLE決勝T1回戦 町田 1-0 江原FC Gスタ]FC町田ゼルビアは10日、AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)の決勝トーナメント1回戦第2戦で江原FC(韓国)と対戦し、1-0で勝利した。開始早々にMF相馬勇紀が負傷交代する緊急事態に襲われたが、代役出場のMFナ・サンホのクロスからMF中村帆高のヘッドで決勝点。2024年のJ1初昇格から3季目、初年度3位によるACLE出場権獲得を経て“最短”でベスト8入りを果たし、サウジアラビアで行