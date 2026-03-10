【その他の画像・動画等を元記事で観る】 緑黄色社会が、自身2度目となるアリーナツアーを9月から開催する。 ■全開のアリーナツアーより規模を拡大し、千葉・神奈川・愛知・大阪・福岡で開催 3月10日に東京・Zepp Shinjuku（TOKYO）にて開催されたファンクラブライブ『緑黄色社会 Fan Club Live “livestone vol.4”』で発表された。 約3年ぶりのアリーナツアーとなる今回は、前回のアリ