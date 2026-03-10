3月10日の「踊る！さんま御殿!!」にて「東北出身の有名人が大集結」を放送。放送日翌日の3月11日は東日本大震災から15年ということで、東北にゆかりのある有名人たち13名が“東北魂全開”で各県の魅力をアピールした。トークテーマ「東北人の主張！うちの地元のプチ自慢」では、ディーン・フジオカが、出身地の福島県須賀川市について、「ウルトラマンの生まれ故郷なんです」「“光の国”の住民票を持ってます」と自慢をするも、ウ