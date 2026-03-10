鹿児島県の畜産会社が、ふるさと納税の返礼品の牛肉を黒毛和牛と不適正な表示で販売していたことがわかりました。■交雑種やホルスタインの牛肉を「黒毛和牛」と表示農林水産省が食品表示を是正するよう勧告したのは、鹿児島県指宿市の水迫畜産です。農林水産省によりますと、2023年1月から10月までの間に「交雑種」または「ホルスタイン」の牛肉937.3キロを「黒毛和牛」と表示し、鹿児島市などのふるさと納税の返礼品として販売し