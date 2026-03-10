俳優の柄本時生（36）と俳優のさとうほなみ（36）が、アパレルブランド「MONSTROUSA（モンストローサ）」と手塚プロダクションによるコラボレーション企画「MONSTROUSA × TEZUKA WORLD」のビジュアルモデルに起用された。コラボアイテムは3月9日からオンラインで数量限定販売されている。【画像】いいショットすぎる…！物語に出てきそうな柄本時生＆さとうほなみ同企画は、手塚治虫の代表作『鉄腕アトム』や『ブラック・ジャ