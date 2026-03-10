「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ侍ジャパン−チェコ代表」（１０日、東京ドーム）侍ジャパンが八回にようやく先制点をあげた。先頭の佐藤輝が死球で出塁すると、続く村上は空振り三振に倒れた。ここで４番の若月がヒットエンドランで右翼線へはじき返し、佐藤輝は一気に三塁へ。中継プレーが乱れた間に好判断でホームを陥れた。記録は右翼手の適時失策となった。歓喜に沸いた侍ベンチ。七回まで