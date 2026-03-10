第６回ＷＢＣでベスト８進出を逃した台湾を巡る余波が、今度は韓国球界の助っ人外国人まで巻き込む騒動に発展しつつある。９日のオーストラリア戦（東京ドーム）に７―２で勝ち、失点率の差で韓国が準々決勝進出を決めた直後、最後の打席で見逃し三振に倒れた文保景（ムン・ボギョン）内野手（２５＝ＬＧツインズ）に対し、一部の台湾ファンが「故意に三振した」とＳＮＳ上で非難を集中。これに真っ向から反論したのが所属する