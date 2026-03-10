あらきのボカロ歌ってみた第四弾、第五弾となる全22曲のサブスクリプション配信が3月11日0時より開始される。タイトルは『歌ってみた [2021-2022]』と『歌ってみた [2022-2024]』の2作。YouTubeなどで公開されてきた“歌ってみた”の中から、期間ごとに選ばれた全22曲が収録される。これまで個々の動画として発表されてきた楽曲が、年代ごとに整理されることで、あらきが歩んできたボカロカバーの軌跡を一望できる作品になっている