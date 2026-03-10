水沢競馬３日目の３月１０日、ふたりの新人調教師が開業初勝利を挙げた。昨年７月末で騎手を引退、８月１日付で調教師免許を取得した及川裕一調教師（４２）＝水沢＝が、１Ｒ「Ｃ２４組」（ダート１４００メートル、１１頭立て）を単勝１番人気のシックザインで１着。開業２戦目での勝利となった。また１０Ｒ「東日本震災津波を語り継ぐ日Ｂ１（２）」（ダート１６００メートル、１０頭立て）は、菅原学調教師（４２）＝盛岡