元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄が公開した近影に、ファンは騒然となった。森は１０日までに自身のインスタグラムを更新。「韓国でドゥチョンク食べすぎました」とつづり、鮮やかな赤系のトップス姿でカフェでの時間を楽しむ様子をアップした。また、森は２月に人生初のブリーチに挑戦したことを明かし、ロングヘアを明るいブラウンにカラーチェンジした新ヘアを披露していたが、今回の投稿でもハイトーンのブラウ