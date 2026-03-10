2026年3月6日（金）〜8日（日）の3日間、ホロライブプロダクションは「hololive SUPER EXPO 2026 Supported By BANDAI」および「hololive 7th fes.Ridin’ on Dreams Supported By LAWSON」を開催した。両イベントは年々規模を拡大しており、今年は開催期間が3日間に。フェスは幕張メッセ 国際展示場1-3ホールにて、計4公演が行われた。年に一度の大舞台、成長が見られたのは規模だけではない。会場の両端に設置されたふたつのメイ