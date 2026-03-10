◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本ーチェコ(10日、東京ドーム)野球日本代表「侍ジャパン」が8回にようやく先制点をあげました。プール最終戦となるチェコ戦。前の試合から大谷翔平選手や鈴木誠也選手をスタメンから外し、野手は6人を入れ替えてのぞみます。0-0の8回、2番ライトで先発出場の佐藤輝明選手が先頭打者として打席を迎え、チェコの2番手コヴァラ投手のインコースのボールが佐藤選手の右腕に直