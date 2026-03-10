■ミラノ・コルティナパラリンピッククロスカントリースキー男子スプリントクラシカル（立位）（日本時間10日、テーゼロ・クロスカントリー競技場）パラクロスカントリースキーの男子スプリントクラシカル（立位）の準決勝が行われ、3大会連続出場の川除大輝（25、日立ソリューションズ）は上位3位以内に入ることができず、決勝進出はならなかった。8大会連続出場の新田佳浩（45、日立ソリューションズ）も5位となり、準決勝で姿