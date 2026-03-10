日本維新の会の大阪府を地盤とする国会議員団は10日、国会内で会合を開き、看板施策「大阪都構想」について意見交換した。都構想の早期挑戦の是非を巡り、大阪府市両議員団の間で対応が割れている状況を踏まえ、双方の意見を尊重して静観する方針を確認した。出席者によると、国会議員団は副首都法案の策定に注力することや、都構想を推進する吉村洋文代表から説明を求める方向性でもまとまった。一部から「各地方議員が自由に