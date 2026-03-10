◇第6回WBC1次ラウンドC組日本ーチェコ（2026年3月10日東京D）日本代表「侍ジャパン」の周東佑京外野手（30）が10日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組最終戦のチェコ戦に「7番・中堅」で先発出場。1点を先制した8回にダメ押しの3ランを放った。0―0で迎えた8回だった。先頭の佐藤輝が死球で出塁。村上が三振に倒れ1死一塁で打席に立った若月が右翼線を破る二塁打を放つ。佐藤輝は一度三塁