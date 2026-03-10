タレント・明石家さんまがＭＣを務める日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」が１０日放送された。「東北出身の有名人が大集結」とテロップが出されてゲスト１３人が出演したが、岩手県代表として一般女性もゲスト席に座り、さんまを驚かせた。東北にゆかりがあるディーン・フジオカ、王林、森公美子らが並ぶ中、後列右端には海女のような衣装の見慣れぬ女性の姿が。さんまが「何をやってる方？」と質問すると、「一般人です。