元クロアチア代表のイヴァン・ラキティッチ氏が、6年間プレーしたバルセロナ時代を振り返った。ルカ・モドリッチらとともに、クロアチア代表の黄金世代を象徴するひとりのイヴァン・ラキティッチ氏は、ブロンズヘアーを靡かせながら『ラモン・サンチェス・ピスフアン』を駆け抜けた日々の後で、2014年夏にバルセロナに加入した。在籍6年間でクラブ公式戦通算310試合に出場し35得点42アシストを記録。ラ・リーガを4度優勝したほ