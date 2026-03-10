現地３月10日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップのグループステージ第３節で、なでしこジャパンはベトナムと対戦し４−０で完勝。GS３戦全勝で首位通過を決めた。立ち上がりから押し込む展開が続いた日本は、21分に植木理子のヘディング弾で先制点を奪う。後半に入っても攻め込むなか、51分に浜野まいかが追加点を奪取。その後も64分に藤野あおば、67分に清家貴子加点した。この結果、なでしこジャパンに敗れ