All About ニュース編集部は2月24〜25日の期間、全国10〜70代の300人を対象に、「冬季五輪」に関するアンケート調査を実施。今回はその中から、「ミラノ・コルティナ五輪の『銅メダリスト』で印象に残った選手」のランキングを紹介します。【10位までのランキング結果を見る】2位：高木美帆（※高は、はしごだか）（スケート／スピードスケート／500m、1000m、チームパシュート）／80票高木美帆選手が2位に選ばれました。1994年生