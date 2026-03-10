Q. 毎日、眠くて眠くてたまりません。春の強い眠気を解消する方法は？Q. 「春は毎年、眠くて眠くてたまりません。夜はしっかり寝ているはずなのに、日中も強い眠気に襲われて、仕事にも集中できないような状態です。眠気をスッキリと解消させるよい方法はないでしょうか？」A. 春の眠気は「生体リズムの変化にあわせた習慣」で解消しましょう春は多くの人が眠気に悩まされる季節です。「春になると眠気やだるさを感じやすい」とい