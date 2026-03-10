北海道・ニセコ町で2026年3月10日午後5時半すぎ、遭難者から「スキー場のコース外に出て戻れなくなった。救助してほしい」という趣旨の110番通報がありました。警察によりますと、通報したのはスノーボードをしていた中国籍を名乗る27歳の女性で、同じくスキーをしていた中国籍の30代男性とともに道に迷ったということです。通報時に聞き取った内容から、2人にけがはなく、スマートフォンのバ