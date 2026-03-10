女性ホルモンには、エストロゲン（卵胞ホルモン）とプロゲステロン（黄体ホルモン）の2種類があり、どちらも卵巣から分泌されています。これらのホルモンは、肌に潤いを与えたり、髪のツヤを保つなどの働きを持ち、さらに骨粗しょう症の予防や更年期障害の治療にも取り入れられています。そのため、女性ホルモンの働きが悪くなると、美と健康に大きな影響を及ぼします。女性ホルモンの働きを悪くする大きな原因として、「冷え」が