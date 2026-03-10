◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本ーチェコ（10日、東京ドーム）試合前の練習で、打撃練習を行わなかった侍ジャパンの大谷翔平選手。チームが打撃練習をするなか、グラブを手に向かった先はブルペンでした。WBCでは大谷選手はDH（指名打者）登録のため、投手として登板するには大会側の承認が必要になります。このブルペン入りはドジャースでのシーズンのための調整とみられます。