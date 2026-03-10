◇第6回WBC1次ラウンドC組日本ーチェコ（2026年3月10日東京D）日本代表の金丸夢斗投手（23）が5打者連続三振で2回無安打無失点の鮮烈な“世界デビュー”を飾った。7回から3番手で登板。先頭打者を三塁手・岡本の好守備で打ち取ると波に乗った。続く4番・チェルヴェンカを151キロ直球で空振り三振、5番・プロコプを138キロのスプリットで2打者連続の空振り三振に仕留めた。8回は圧巻の3者連続三振で5打者連続三振の快