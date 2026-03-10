◆オープン戦ソフトバンク２―２巨人（１０日・宇部）この日から１軍に初合流していた巨人の育成ドラフト１位・冨重英二郎投手（２４）＝ＢＣ神奈川＝が、２―２の８回から３番手として１軍初登板。最速は１４７キロを計測し、無安打無失点の１軍デビューを飾った。胸は高鳴っていた。１軍合流初日、１万人を超える観客が見守る中マウンドへ。「緊張しました。緊張以外、何もなかったです」。慣れないマウンドだったこともあ