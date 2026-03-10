◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本―チェコ（１０日・東京ドーム）侍ジャパンの中日・金丸夢斗投手が圧巻のＷＢＣデビューを飾った。７回に３番手で登板。自己最速タイ、プロ入り後の最速となる１５４キロを計測するなど２奪三振で滑り出すと、８回も３者三振で５者連続。フォーク、スライダー、カーブなど緩急も自在。チェコ打線を圧倒した。パドレス・松井裕樹投手の出場辞退によるメンバー変更で代表入り。大会直前の２月２