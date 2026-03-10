◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本―チェコ（１０日・東京ドーム）侍ジャパンの阪神・佐藤輝明内野手が死球を受けた。「２番・右翼」で今大会初スタメン。先頭の８回、１ボール１ストライクからチェコ・コバラの内角への変化球を左前腕に受けた。痛がるそぶりを見せながらも強行出場すると、２死から若月の右翼線への二塁打で好スタートを切り、三塁へ。さらにチェコの中継が乱れて先制ホームを踏んだ。これまでの３試合は不慣