◇大相撲春場所３日目（１０日、エディオンアリーナ大阪）幕内・朝乃山（高砂）がまさかの勇み足で２敗目。同・翔猿（追手風）にかいなを返して前に出た。寄り切ったと思いきや右足が出てしまう。物言いがつくも軍配は変わらなかった。支度部屋に向かう途中のモニターを何度も確認した。支度部屋では「勇み足は仕方ない。腰は割っていたんだけど…」と悔しそう。そして元大関は「負けは負け。また明日から一番一番集中したい」