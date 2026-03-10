◇大相撲春場所３日目（１０日、エディオンアリーナ大阪）西前頭９枚目の玉鷲（片男波）は幕内出場記録が１位・旭天鵬の１４７０回に並んだが、同８枚目の正代（時津風）に敗れた。立ち合いからのど輪で攻めたが、前に出られず。いなされると押し出された。初日から３連敗で「ダメだった。記録はうれしいけど複雑」と表情はさえなかった。先場所も５勝１０敗に終わっており「早く波に乗りたい」。一方で大島親方（元関脇・旭天