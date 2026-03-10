ティザーページ DJIは10日、公式サイトにおいて、ドローンと思われる新製品のティザーページをオープンした。ページには「空から見渡す、世界のすべて」と書かれており、「2026年3月26日 21:00」という日付も。この時間に新製品が発表されるようだ。どのような製品かは不明だが、「空から見渡す」と書かれているため、空撮が可能なドローンの可能性が高い。 また、ペ}