フジテレビ系「ぽかぽか」が１０日に放送され、ハライチ・岩井勇気、澤部佑がＭＣを務めた。新人時代の話題に、岩井は「何にもないもんね…。１年目なんて」と述懐。澤部も「ない、ない。給料とか。最初はスゴかったよね…。半年分まとめて入ってきて」と苦笑した。岩井は「半年やって１００円とか。何の１００円なのかも分かんないですよ…」と回想。澤部も「怖いよね…？むしろ。なんの１００円なんだ？これ？みたいな」と