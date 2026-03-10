◇第6回WBC1次ラウンドC組日本ーチェコ（2026年3月10日東京D）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は10日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙いすでに準々決勝進出を決めている日本代表「侍ジャパン」はチェコと対戦。「2番・右翼」で先発出場した佐藤輝明内野手（26）が8回に死球を受けた。佐藤輝は0-0で迎えた8回、先頭打者で打席に入ったが、3球目のツーシームが左手首付近に直撃。投げたコバ