STU48の清水紗良（20）が疾患の手術及び治療により1カ月ほど一部活動を制限することを10日、同グループの公式サイトで発表した。公式サイトは「STU48清水紗良の活動に関するお知らせ」と題して更新し「2期生清水紗良の活動に関するお知らせです。この度、3月中旬より1ヶ月程度疾患の手術及び治療を行うこととなりました」と伝えた。手術と治療により「STU48Mailをはじめ、各種SNSの更新は継続してまいりますが、完治す