「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ侍ジャパン−チェコ代表」（１０日、東京ドーム）侍ジャパンが周東の足でチャンスを作るも、後続が倒れ無得点。７回までまさかのゼロ行進だ。０−０の七回、先頭の周東が平凡な遊ゴロで快足を飛ばして内野安打に変えると、続く中村の打席で初球に二盗を成功させた。中村の犠打で三塁へ進んだ周東。牧原は空振り三振に倒れ、続く森下は右飛に倒れ無得点に終わった。