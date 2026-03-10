最後を締めくくる特別な限定車BMWカナダは2026年3月6日、アルピナによる「XB7」の生産終了を記念する特別モデル「2026 ALPINA XB7 MANUFAKTUR（2026 アルピナ XB7 マヌファクトゥーア）」を北米向けに120台限定（うちカナダ向け12台）で発表しました。アルピナは2025年末をもって長年続いたBMWとの車両製造に関する協力協定を終了し、2026年からはBMWグループが“アルピナ”ブランドの商標権を取得した新体制へと移行しました