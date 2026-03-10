私（ノグチスミレ）は夫・カズヤ、小3の息子・ケントとともにこの団地に引っ越してきました。暮らしているのはいくつもの棟が並ぶ大規模な団地です。そして今年度、私はなんと子ども会の「会長」になってしまいました。子ども会の定例の仕事だけでなく、クレーム処理などの予想外の対応にも追われ、何をしていても落ち着かない日々……。やりがいも感じるけれど大変すぎます。そんななかようやく任期満了が近づき、次期役員決めの