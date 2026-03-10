◇第6回WBC1次ラウンドC組日本ーチェコ（2026年3月10日東京D）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は10日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われた。大会連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」は開幕から3連勝で準々決勝進出を決め、1次ラウンドの最終4戦目にチェコと対戦。チーム最年少の金丸夢斗投手（23＝中日）が両軍無得点の7回から3番手で初登板し、5者連続の快投を見せた。7回は1死から2者連続三振。8回も3者連