町田―江原前半、先制ゴールを決める町田・中村（左から2人目）＝Gスタサッカーのアジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）は10日、町田GIONスタジアムでホームアンドアウェー方式で争う決勝トーナメント1回戦の第2戦が行われ、町田は江原（韓国）に1―0で勝ち、2試合合計1―0で8強入りした。中村が得点した。11日は神戸がFCソウル（韓国）と、広島がジョホール・ダルル・タクジム（マレーシア）とともにホームで対戦