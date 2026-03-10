厚生労働省は１０日、救急救命士が傷病者に行える処置の拡大に向けた検討を始めた。専門家検討会を設置した。ハチに刺されたりアレルギーのある食物を食べたりして、重いアレルギー反応のアナフィラキシーショックを起こした人らに対し、救急救命士が症状を緩和する注射薬エピペンを使用可能にすることなどを今後、議論する。アナフィラキシーショックは血圧低下や意識障害が起き、年５０人前後が死亡している。発症後すぐにエ