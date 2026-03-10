新日本プロレス１０日の岡山大会で、東京五輪男子柔道１００キロ級金メダルのウルフアロン（３０）が、現ＩＷＧＰタッグ王者の「ノックアウト・ブラザーズ（Ｋ．Ｏ．Ｂ）」ことＹｕｔｏ―Ｉｃｅ（２９）、ＯＳＫＡＲ（２７）組との刺激的初対決に臨んだ。ウルフは今年の１月４日東京ドーム大会でのプロレスデビュー以降、極悪軍団「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」との抗争が続いていた。この日の大会では第１試合で