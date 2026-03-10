鹿児島の未来のために頑張る人たちを紹介するシリーズ「ちいきのチカラ」。 今回は薩摩川内市の過疎化が進んだ集落で、買い物が困難な人たちのために移動販売車を運営している人たちの取り組みです。 軽快な音楽を鳴らしながら走る車。薩摩川内市入来町浦之名の大馬越地区を走る移動販売車「まごえ号」です。 到着して商品を並べていると地域の住民が次々と集まってきました。 毎週月曜日、近くにスーパー