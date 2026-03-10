鹿児島県が実施したキャンペーンにあわせ、インスタグラムで鹿児島県になりすました偽のアカウントが9件確認されました。10日夜、県が発表しました。 「なりすまし」があったのは、県スポーツ振興課の公式インスタグラムです。 10日午後、フォロワーから、偽のアカウントを知らせるメッセージが届き、スポーツ振興課が確認したところ、9つの偽アカウントが確認されたということです。 スポӦ