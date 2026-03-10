◆アジア・チャンピオンズリーグエリート▽決勝Ｔ１回戦第２戦町田１―０江原（１０日・町田ＧＩＯＮスタジアム）町田はホームで江原（韓国）に１―０で勝利。２戦合計１―０で制し、準々決勝進出を決めた。敵地での第１戦は０―０で引き分け。準々決勝へ進むためには勝利が必要だが、試合早々にアクシデントが発生した。前半８分、ＦＷ相馬勇紀が着地の際に右足首をひねった様子でピッチに倒れ込んだ。同１０分に相馬はピ