◆アジア・チャンピオンズリーグエリート▽決勝トーナメント１回戦第２戦町田―江原（１０日・町田ＧＩＯＮスタジアム）町田の日本代表ＦＷ相馬勇紀が、ＡＣＬＥ決勝トーナメント１回戦第２戦の江原（韓国）戦で負傷交代した。２シャドーの左で先発した相馬は前半８分、左サイドで相手をかわし、軽くジャンプすると、着地の際に右足首を強くひねったとみられ、苦悶の表情を浮かべながらピッチに倒れ込んだ。同１０分にピッ