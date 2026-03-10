元横綱・貴乃花光司氏（５３）が、貫禄たっぷりのスーツ姿を見せた。１０日までに自身のインスタグラムを更新し「我が尊敬する先生との再会」に喜んだ。その「先生」とは脳科学者の養老孟司氏で、「ご自宅から、私も見たことのない品をご持参くださいました。アメリカシアトルからの工芸品です」。曙さんとの取組をリアルに再現した工芸品に喜んだ。フォロワーは「曙関との戦いですね。懐かしいですね」「ライバル同士の白熱