東日本大震災から11日で15年となります。テレビ信州などNNN各局は今年、「あす大災害、だとしたら？」をテーマに防災・減災を考えます。災害への備えがどのように変化してきたのか、自衛官や松本市の職員として災害派遣を経験した男性の言葉から考えます。松本市危機管理課 宮坂政行さん「松本で大地震が発生したならば、当然揺れます。揺れる。揺れる。そもそも地震って、なんで起きるんだと思う?」児童「プレートと