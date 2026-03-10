◆オープン戦ソフトバンク２―２巨人（１０日・宇部）巨人の中山礼都外野手が１０日、侍ジャパンのサポートメンバーとしての役目を終え、オープン戦初出場で執念の初安打を放った。「５番・右翼」で先発出場。６回１死の３打席目、左腕のヘルナンデスから三遊間にゴロを打つと、一塁にヘッドスライディング。間一髪セーフとなった。続く甲斐の打席で二盗をマーク。足でみせた１日だった。「なかなか最近いい結果も出ていない